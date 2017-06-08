Поліція склала протокол на нардепа за п'яне водіння. Далі суд

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Четвер, 8 червня 2017, 16:30

Патрульна поліція Києва зупинила народного депутата від БПП Павла Різаненка та виписала протокол за керування в нетверезому стані.

Така інформація з’явилась на сторінці Громадської організації "СТОП – Корупція" (створена депутатом облради від Батьківщини Олегом Кищуком - УП) у Facebook, її "Українській правді" підтвердили у прес-службі поліції та сам народний депутат.

"28 травня о 22:48 народний депутат від БПП Павло Різаненко, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, був затриманий Управлінням патрульної поліції у м. Києві", - йдеться у повідомленні ГО.

Активісти також наголосили, що "засідання суду намагаються "зам’яти".

У прес-службі Департаменту патрульної поліції м. Києва "Українській правді" підтвердили факт зупинки вказаного автомобіля, у водія якого, на думку поліцейських, були ознаки алкогольного сп’яніння.

"Було складено протокол про керування у нетверезому стані та передано до суду", - зазначили у відомстві.

У поліції також додали, що тест показав незначне алкогольне сп’яніння близько 0,27 проміле.

 

Сам нардеп повідомив "Українській правді", що в зазначений день він дійсно був зупинений співробітниками поліції через те, що його машина начебто у розшуку.

"Пізніше виявилось, що вона там не перебуває… Мене привезли на огляд в клініку і зробили тест, який показав незначне перевищення (змісту алкоголю в організмі - УП)", – розказав депутат.

За його словами, показник алкоголю в крові, відповідно до результатів експертизи, становив 0,27 проміле при допустимому значенні 0,2. Це підтверджується документом, який УП передав Різаненко.

Різаненко також передав ще одну довідку, зроблену наступного дня за "самозверненням". У ній зазначається, що станом на 19:50 29 травня цього року ознак сп'яніння не виявлено.

 

Депутат додав, що очікує на рішення суду і вважає появу інформації в мережі провокацією.

"Я прекрасно усвідомлюю, що будь-яка моя помилка буде використана ворогами проти мене", – підсумував він.

Павло Різаненко також зазначив, що готовий до відповідальності.

"Я готовий понести покарання", - наголосив він.

Софія Лукашова, для УП

Теми: поліція
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Коментарі — 3
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IP: 35.189.213.---Муляр08.06.2017 17:32
Краще б вони самозвернення робили перед тим як сідати за кермо!
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IP: 208.67.1.---peanch08.06.2017 16:52
> Активісти також наголосили, що "засідання суду намагаються "зам’яти".
...
> Депутат додав, що очікує на рішення суду...

Я так понимаю, УП разогнала всех журналистов и тексті теперь пишут активисті? :)
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IP: 35.189.213.---kerubino08.06.2017 16:49
Невже права заберуть ,та це ж була б сенсація на цілий світ .
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