Внучка Хрущова загинула під колесами електрички

Внучка і прийомна донька одного з колишніх керівників СРСР Микити Хрущова Юлія потрапила під електричку в Москві й загинула.



Про це повідомило "РИА Новости" джерело в правоохоронних органах.



За його даними, інцидент стався на станції "Солнечная" Київського напрямку Московської залізниці.



За словами джерела, 77-річну Юлію Хрущову збив поїзд Внукове – Москва.

Юлія Хрущова А. Соломонов (РИА Новости)

У прес-службі управління МВС РФ на транспорті у Центральному федеральному окрузі підтвердили факт смерті жінки 1940 року народження, не уточнивши подробиць.



У довідковій службі столичної швидкої допомоги агенції підтвердили смерть жінки з таким ім'ям і віком: "Юлія Леонідівна Хрущова в віці 77 років сьогодні (8 червня) померла".



Юлія Хрущова народилася в 1940 році в родині Леоніда Хрущова, сина майбутнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

У 1943 році Леонід Хрущов, який був льотчиком-винищувачем, не повернувся з бойового завдання. Після цього його батько удочерив дівчинку.