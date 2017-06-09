МЗС: На Одещині намагаються розхитати міжнаціональний конфлікт

1470 переглядів
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 11:02

Міністерство закордонних справ занепокоєне спробами використати болгарську громаду для дестабілізації ситуації на Одещині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що "нещодавні інциденти, які мали місце з окремими представниками болгарської громади, жодним чином не пов’язані з їх етнічною приналежністю, а були спровоковані заявами, які в умовах триваючої російської агресії сприймаються надзвичайно чутливо".

Міністерство також засуджує будь-які насильницькі дії для з’ясування стосунків.

"Правоохоронні органи України вже проводять необхідні слідчі дії. За результатами розслідування винні особи понесуть передбачену законодавством відповідальність", - зазначає МЗС.

Як повідомлялося, у квітні 2017 року Служба безпеки блокувала заплановану Російською Федерацією провокацію щодо болгарської нацменшини в Одеській області.

У травні 2017 року представник Служби безпеки України Ігор Гуськов повідомив, що російські спецслужби намагаються активізувати сепаратистські настрої в різних регіонах України й дестабілізувати ситуацію за допомогою фейкових територіальних громад.

Українська правда

Теми: Одеська область МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко похвалився новою дорогою на Одещині 27 травня 2017, 13:55
Порошенко похвалив владу Одещини: замість пари і піару зайнялися справою 26 травня 2017, 14:02
Голову Кілійської РДА та його спільницю затримали за корупцію 12 травня 2017, 23:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Віце-прем'єр пояснив, що робив на форумі разом із соратником Януковича
Член НАЗК Рябошапка подав у відставку
Кличко каже, що розповів НАБУ про все майно – а будинки братові
Хроніка 9 червня. В АТО гине перша дитина, а "регіонали" збирають мільйонерів
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути незрячим з епілепсією та розумовим порушенням

Що готувати у червні

Рецепти страв з сезонних продуктів