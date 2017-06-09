КВУ: Бойко і Тимошенко – найменш ефективні лідери фракцій

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П'ятниця, 9 червня 2017, 12:45

Найбільш ефективні лідери фракцій Верховної Ради – Артур Герасимов і Максим Бурбак, а найменш ефективні – Юрій Бойко та Юлій Тимошенко.

Про це свідчить рейтинг за 2017 рік, складений "Комітетом виборців України" у рамка проекту "Дослівно".

Рейтинг складено на основі таких критеріїв: відвідуваність засідань ВР і комітету, участь в голосуваннях, успішність законопроектів і правок, якість законопроектів (на основі висновків Головного науково-експертного управління Верховної Ради та Міністерства фінансів). За кожним із 5 показників виставляли оцінку від -3 до +3, залежно від результату голови фракції в порівнянні з іншими. Максимальна оцінка складала +15 балів.

У результаті лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов отримав +9 балів, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак +5, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко по +2,5, співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко -7,5, а лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко -11,5.

Ефективінсть лідерів фракцій ВР
Ефективінсть лідерів фракцій ВР

Герасимов посів перше місце у рейтингу, відвідавши 91% засідань парламенту й узявши участь у 83% голосувань, що є найкращим показником серед лідерів фракцій. Він також відвідав 86% засідань комітету з питань безпеки та оборони, членом якого він є. Герасимов ініціював 12 законопроектів, 2 з яких стали законами.

На другому місці – Бурбак: він відвідав 87% засідань ВР та взяв участь в 68% голосувань. Голова фракції "Народного фронту" найкраще серед голів фракцій відвідував засідання комітету: він був на 7 із 8 засідань комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю. Бурбак став автором 2 прийнятих законів і ще 5 його ініціатив було рекомендовано до ухвалення за основу.

Третє місце в рейтингу розділили Березюк і Ляшко.

Березюк відвідав 78% засідань Верховної Ради та взяв участь в 76% голосувань. Він був на 86% засідань комітету з питань місцевого самоврядування, зареєстрував 4 законопроекти, жоден із яких на разі не став чинним.

Ляшко відвідав 96% засідань парламенту, але пропустив половину голосувань. Він був присутній лише на третині засідань комітету з питань податкової політики. Ініціював рекордні 38 законопроектів, 2 із яких стали законами. При цьому 10 законопроектів лідера "радикалів" отримали негативний висновок Мінфіну через їхню нереалістичність.

Натомість у Бойка й Тимошенко низькі показники відвідуваності комітетів, вони ігнорували голосування у Верховній Раді та не продемонстрували активності в законодавчій роботі.

Бойко відвідав усі 100% засідань парламенту, але взяв участь у лише 2% голосувань. За п’ять місяців року лідер фракції "Опоблоку" проголосував 36 разів із 1809 можливих. Бойко не відвідав жодного з восьми засідань комітету. Він зареєстрував 3 законопроекти, 2 з яких отримали негативні висновки Мінфіну та ГНЕУ. Бойко не пропонував поправок.

А Тимошенко відвідала 61% засідань ВР, що є найгіршим показником серед голів фракцій. За даними письмової реєстрації, у січні-травні лідер "Батьківщини" пропустила 23 із 53 засідань (15 – із невідомих причин). Загалом цьогоріч вона взяла участь лише у 18% голосувань (336 із 1809). Тимошенко відвідала лише 1 з 7 засідань комітету, ініціювала 5 законопроектів (жоден із яких не став чинним) та не подала жодної правки.

Теми: Верховна Рада Тимошенко Бойко Ляшко
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