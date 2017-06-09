Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ

Упродовж тижня місію ОБСЄ 14 разів не пускали для моніторингу: 11 разів бойовики і 3 рази на контрольованій території.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг.

"У середу нашому патрулю в Новоазовську в Донецькій області близько до кордону з РФ перегородили дорогу 7 авто із озброєними людьми, вони затримали місію на 20 хвилин, а потім наказали покинути район", - сказав Хуг.

Він також зауважив, що в ОРЛО спостерігачам уже протягом певного періоду відмовляють надати доступ до дороги B66.

Hug: On Wed an SMM patrol near Novoazovsk held for 20 mins: surrounded by 7 vehicles with armed men inside; then ordered to leave the area — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 9, 2017

Таким чином, місія не може встановити, що ж саме спричинило ескалацію на Донбасі.

Упродовж минулого тижня місія зафіксувала 28 одиниць зброї, які не було відведено біля лінії розмежування: 5 на контрольованій Україною території та 23 на території, що контролюється бойовиками.

Також місія зафіксувала 6 тисяч випадків порушення вогню у період з 24 травня по 4 червня.

Українська правда