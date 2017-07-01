Екс-начальника міліції засудили за знесення наметів Євромайдану у Чернігові

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Субота, 1 липня 2017, 18:48

Апеляційний суд Чернігівської області визнав екс-заступника начальника чернігівської та одеської поліції Едуарда Гребенюка винним у зловживанні владою і незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів. 

Як повідомляє "Думская", екс-міліціонера, люстрованого наприкінці 2014 року, засудили до 3 років позбавлення волі зі штрафом у сумі 8500 грн, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Гребенюку інкримінували організацію знесення наметового містечка чернігівського Євромайдану 25 листопада 2013 року - саме Гребенюк віддав наказ на демонтаж.

 

Як зазначив екс-радник голови ГУНП України в Одеській області Владислав Сердюк, чернігівський суд "створив прецедент, який може мати наслідки і для справи по розгін одеського Євромайдану", який того ж дня розігнали міліціонери та комунальники.

Теми: Євромайдан суд Чернігів Одеса
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