На протест проти Ердогана в Стамбулі вийшли десятки тисяч людей

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Понеділок, 10 липня 2017, 01:16

Десятки тисяч людей взяли участь в акції протесту, яка пройшла в Стамбулі.

Про це пише DW.com.

Цією антиурядовою демонстрацією завершився тритижневий "Марш справедливості", організований опозиційною Народно-республіканською партією (НРП) на підтримку її заарештованого депутата Еніс Бербероглу, якого засудили до 25 років в'язниці за розголошення державної таємниці.

Представники опозиції стверджують, що в стамбульському протестному заході взяли участь більше мільйона осіб. За даними CNN Turk, на місці проведення мітингу були дислоковані близько 15 тисяч поліцейських, однак про затримання або спроби зірвати протест не повідомлялося.

До цього учасники ходи пройшли близько 420 кілометрів від Анкари до Стамбула, де до них приєдналися місцеві жителі. У Стамбулі мітинг пройшов в районі Мальтепе, де утримується арештований депутат.

Еніс Бербероглу в червні був засуджений до 25 років в'язниці за розголошення пресі подробиць у справі про обшук вантажівок, що належать Національній розвідувальній організації (MIT) і прямували до Сирії з озброєнням.

Бербероглу відкидає пред'явлені йому звинувачення. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинувачує партію, котра організувала марш, в підтримці терористичних угруповань.

Теми: Туреччина
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