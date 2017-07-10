Офіційно: Ryanair відмовився від виходу на український ринок

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Понеділок, 10 липня 2017, 20:13

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби авіаперевізника.

"Ryanair оголошує, що скасовує свій запланований прихід в Україну після того, як київський аеропорт не виконав угоду, досягнуту в Міністерстві інфраструктури з посадовими особами аеропорту та нинішнім генеральним директором аеропорту паном Рябікіним у березні цього року", - йдеться в повідомленні.

У Ryanair відзначили, що аеропорт "Бориспіль" став на сторону авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаквитків.

"В результаті у Ryanair немає вибору, окрім як скасувати 4 нових київських маршрути та 7 нових львівських маршрутів, що призведе до втрати більше 500 000 пасажирів і 400 робочих місць", - додали в компанії.

Ryanair приносить вибачення перед клієнтами, які вже забронювали рейси. Їм повернуть кошти за квитки.

Економічна правда

Теми: авіа
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