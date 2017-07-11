На полігоні "Широкий Лан" під час навчань загинув десантник

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Вівторок, 11 липня 2017, 00:20

10 липня на полігоні "Широкий Лан" у ході проведення навчань загинув десантник.

Про це повідомляє прес-служба 79 десантно-штурмової бригади в Facebook.

"Під час проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних Сил України старшина Шпинда Руслан Михайлович", - йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування.

Теми: Збройні сили
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