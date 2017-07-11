Wizz Air ввів спецтарифи для потерпілих від конфлікту Ryanair і "Борисполя"

Лоу-кост Wizz Air оголосила про нові спеціальні тарифи - від EUR15 євро для пасажирів, яких торкнулася ситуація зі скасуванням всіх рейсів найбільшої авіакомпанії Європи - лоу-коста Ryanair з України.

Згідно з прес-релізом перевізника, пасажири, що мають квитки на скасовані рейси Ryanair між Києвом і Лондоном або Ейндховеном, а також - Львовом та Берліном або Вроцлавом, можуть забронювати рейси Wizz Air через його сайт або колл-центр авіакомпанії.

Під час подорожі їм потрібно буде мати з собою оригінальне бронювання.

Зазначені тарифи діють на політ в одну сторону з урахуванням податків і обов'язкових зборів для подорожей до 30 листопада 2017 року, з урахуванням наявності місць.

Кількість квитків обмежена місткістю літака. Перебронювання має бути здійснено до 17 липня.

"Wizz Air запускає тарифи від EUR15 до EUR35, щоб мінімізувати незручності для пасажирів Ryanair, на яких вплинуло скасування рейсів цієї авіакомпанії. Wizz радить бронювати місця якомога швидше, оскільки пропозиція за спеціальними цінами буде доступна відповідно до наявності вільних місць", - відзначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Ryanair в понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого входу в Україні після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім гендиректором Рябікіним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлота Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Брайен (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

Компанія в повідомленні запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/до України зв'язатися з нею поштою для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству.

Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував Омелян, який висловив в черговий раз припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україні пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн.

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору, а також авіакомпанію МАУ в зриві роботи Ryanair в Україні.

Інтерфакс-Україна