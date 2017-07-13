Переговори Тіллерсона з арабськими країнами по Катару не принесли результатів

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Четвер, 13 липня 2017, 06:15

Держсекретар США Рекс Тіллерсон завершив переговори з керівниками Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ та Бахрейну в спробі вирішити їх конфлікт з Катаром, який триває вже більше місяця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому будь-яких ознак прориву в результаті цих переговорів немає.

У місті Джидді Тіллерсон зустрічався з міністрами закордонних справ чотирьох країн і окремо з королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдалазізом ас-Саудом і коронним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Потім він прибув до Кувейту, який не бере участі в суперечці, а як і США намагається бути посередником у врегулюванні кризи.

У четвер Тіллерсон повинен знову прибути на переговори в Катар, де він уже побував у вівторок. Тоді США і Катар підписали меморандум про взаєморозуміння про боротьбу з тероризмом та його фінансуванням, що визначає, які заходи повинен прийняти Катар для посилення цієї боротьби. Але чотири країни заявили, що цього недостатньо, щоб зняти їхнє занепокоєння.

Як відомо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Катар неодноразово відкидав звинувачення та заявляв, що не буде виконувати вимог, адже вони порушують його суверенітет. 

Теми: США Саудівська Аравія Єгипет
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