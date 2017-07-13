Доба в АТО: Бойовики збільшили число обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики збільшили число обстрілів на всіх напрямках. Всього сепаратисти 30 разів відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На Донецькому напрямку бойовики зі сторони селища Калинове били по українських позиціях в Троїцькому з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМП.

Крім того бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм, заборонені мінськими домовленостями. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Також терористи обстрілювали українські опорні пункти в районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм бойовики відкривали вогонь по селищам Березове і Новомихайлівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони били по Красногорівці, Талаківці, Водяному, Гнутовому, Павлопілю.

Близько 21:00 в результаті обстрілу з 82 мм міномета опорних пунктів сил АТО в селищі Мар'їнка був поранений український військовий.

На Луганському напрямку після 18.00 бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. Близько 21:00 терористи випустили 5 мін калібру 120 мм по Станиці Луганській.