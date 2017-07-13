Доба в АТО: Бойовики збільшили число обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув

98 переглядів
Четвер, 13 липня 2017, 06:58

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики збільшили число обстрілів на всіх напрямках. Всього сепаратисти 30 разів відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На Донецькому напрямку бойовики зі сторони селища Калинове били по українських позиціях в Троїцькому з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМП.

Крім того бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм, заборонені мінськими домовленостями. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Також терористи обстрілювали українські опорні пункти в районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм бойовики відкривали вогонь по селищам Березове і Новомихайлівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони били по Красногорівці, Талаківці, Водяному, Гнутовому, Павлопілю.

Близько 21:00 в результаті обстрілу з 82 мм міномета опорних пунктів сил АТО в селищі Мар'їнка був поранений український військовий.

На Луганському напрямку після 18.00 бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. Близько 21:00 терористи випустили 5 мін калібру 120 мм по Станиці Луганській.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики знову обстріляли Мар'їнку, горять будівлі 13 липня 2017, 00:20
Бойовики ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки 12 липня 2017, 22:13
Порошенко просить створити Міністерство ветеранів 12 липня 2017, 15:19
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: Бойовики збільшили число обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув
У Раді можуть розглянути два законопроекти, що обмежують свободу слова
Бойовики знову обстріляли Мар'їнку, горять будівлі
ЗМІ оприлюднили законопроект про деокупацію Донбасу
Усі новини
8 нових муралів

Як в Києві розмальовують теплопункти

Як пережити розрив

Експерт назвав 7 кроків до зцілення розбитого серця