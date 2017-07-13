Під Радою збирається народ

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Четвер, 13 липня 2017, 09:40

Під Верховною Радою в четвер вранці збираються на мітинг люди.

Один із банерів мовить "Депутатів під закон".

Станом на 8:20 людей під парламентом не багато.

Під Верховною Радою збирається мітинг
Під Верховною Радою збирається мітинг
ЦПК

Водночас, до Верховної Ради через парк прямують люди переважно похилого віку, зазначає "Центр протидії корупції" у Twitter.

Поблизу площі чатує поліція.

Водночас, біля станції метро "Арсенальна" також збираються групки людей, декотрі з них із символікою "Правого сектора" та "Національного корпусу".

 
На Арсенальній
УП
 

Люди гуртуються різного віку, жінки та чоловіки, молодь. 

 
 

13 липня Верховна Рада планує внести зміни до держбюджету на 2017 рік, розглянути нову редакцію закону про Конституційний Суд (№ 6427-д) і подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання й арешт депутата Михайла Добкіна.

Також депутати мають розглянути законопроект №6327 про реформування фінансування системи охорони здоров'я й проект постанови № 6591-д про затвердження бюджетної резолюції на 2018-2020 роки.

Серед іншого, на порядку денному обрання представника парламенту в комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності Національного антикорупційного бюро.

Також планується розглянути законопроект №6688, що зобов'язує інтернет-провайдерів за свій рахунок закуповувати й установлювати обладнання для блокування сайтів і в повторному другому читанні – законопроект №2126а про засади кібербезпеки.

Олена Рощенко, УП

Теми: акції Верховна Рада
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