Порошенко привітав Сенцова, Туск закликав РФ його звільнити
Президент Петро Порошено привітав із днем народження українського режисера Олега Сенцова, якого Росія незаконно утримує за гратами.
Про це він сказав під час спільного брифінгу із президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і президент Європейської ради Дональдом Туском.
"Символічно, що в свій день народження кримчанин Олег Сєнцов перебуває у російській в'язниці. Підкреслюю нашу спільну відповідальність за долю всіх українських громадян, які утримуються Росією в якості заручників: на Донбасі, в Криму і безпосередньо в Російській Федерації", - сказав він.
"Хочу привітати тебе з днем народження. Ми пам'ятаємо тебе і прагнемо якнайскорішого твого повернення додому", - додав Порошенко.
Після цього Туск також сказав: "Я хочу привітати Олега Сенцова, сьогодні його день народження".
"Я закликаю негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають у Росії чи в анексованому Криму", - сказав він.
Туск нагадав, що 28 червня ЄС знову вирішив подовжити санкції проти Росії.
Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.
Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.
Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.
Кінематографісти з різних країн неодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.
26 квітня 2017 року Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".
Олександр Шумілін, УП
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