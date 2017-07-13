Полторак пропонує інструкторам НАТО більше українських полігонів

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Четвер, 13 липня 2017, 15:16

Міністра оборони Степана Полторака хоче збільшити кількість спільних навчань із НАТО в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з командувачем військ США в Європі генералом Беном Ходжесом, повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами "ті українські військовослужбовці, які пройшли тренінги за тренувальними програмами НАТО за останній рік не втратили жодного клаптика української землі, зменшилась чисельність втрат".

"Я впевнений, що ми маємо розширити географію проведення навчань за участю інструкторів країн Альянсу на українських полігонах", сказав Полторак.

Також Полторак вручив генералу Ходжесу відзнаку Міністерства оборони України "За розвиток військового співробітництва".

Як відомо, українсько-американські навчання Sea Breeze-2017 стартували в Одесі 10 липня.

Украинская правда

Теми: НАТО політв'язні
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