АТО: 29 обстрілів, 2 бійців ЗСУ поранено

Незаконні збройні формування в зоні АТО посилили обстріли позицій ЗСУ на Донецькому та Маріупольському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За минулу добу, 13 липня, противник 29 разів порушив перемир’я на Донбасі. Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення.

Так, близько 20 та 21 години бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутовому. У цей же час злочинці з 82-мм мінометів били по Новомихайлівці.

Крім того з 21 і до 22 години, опорні пункти сил АТО поблизу Мар’їнки, обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та мінометів.

Наприкінці доби обстріли відбулись поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку.

Тут, починаючи з 21 години і майже до 23, бандформування зі сторони Спартака. Ясинуватої, Мінерального 5 разів відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також обстріл зафіксований в районі шахти Бутівка.

На Луганському напрямку, після 19 години, під ворожим вогнем опинились селища Станиця Луганська, Новоолександрівка та Новотошківське.