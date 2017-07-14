Матіос: Клименко під час Майдану вивів майже мільярд доларів

Заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Про це Матіос заявив на спільному з голову МВС Арсеном Аваковим брифінгу щодо обшуків, які проводились у "Гулівері".

За його словами, з 2011 по 2014 роки "викрадені в держави кошти в сумі понад 788 мільйонів доларів – це майже мільярд доларів – коли була активна фаза Революції гідності були перераховані офшорними компаніями Клименка на рахунки групи компаній Юнісон

"Юнісон – це материнська компанія сім'ї Клименків… мадіохолдингу Весті і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували повністю сім'ю Януковича", - зазначив Матіос.

Він пояснив, що Клменко зареєстрував на батька низку офшорів на Британських Віргінських островах і на Кіпрі. Саме на ті рахунки ів було виведено кошти і легалізовано "найнятими адвокатами Клименка у Європейських банках, в тому числі банках Ліхтенштейну".

За його словами, група компаній Юнісон на заведені з офшорів гроші купила 78 елітних квартир у Києві, Одесі, та Донецьку, 28 офісних приміщень, 5 будинків, 41 паркомісце, 11 земельних ділянок у найелітніших районах Києва і області, Одесі і Донецьку і дорогі автомобілі, 3 поверхи ТЦ Гулівер і 1 тисячу залізничних вагонів, які на сьогодні приносили дохід Клименку і були основним джерелом фінансування меді-холдингу "Вести".

Він додав, що було встановлено належні родині Клименків майно, механізми легалізації грошей, встановлено коло осіб, які досі беруть участь, акумулюють надходження доходу з нерухомого майна, "яке вливалося в квазіпартію "Успішна країна", медіа-холдинг Вести і охоронну структуру "Скіф", яка охороняла всю бізнес-імперію Клименка".

Як відомо, у п'ятницю Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіа-холдингу "Вести".

Українська правда