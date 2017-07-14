ГПУ повідомила підозру Черновецькому

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П'ятниця, 14 липня 2017, 16:22

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в зловживанні владою або службовим становищем колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому.

Про це інформує прес-служба ГПУ у п'ятницю.

Мова йде про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

Доповнюється…

Теми: Генпрокуратура Черновецький
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