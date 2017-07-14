Путін порозмірковував, скільки його терпітимуть українці

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П'ятниця, 14 липня 2017, 23:56

Президент Росії Володимир Путін продовжує називати військовий конфлікт з проросійськими бойовиками на Донбасі "кризою" і вважає, що вона триватиме доти, поки не вичерпається терпіння українців.

Таку думку президент РФ висловив в спілкуванні з працівниками Лебединського ГЗК, пише ТАСС.

"У нас народ терплячий", - сказав Путін, відзначивши, що це стосується і росіян, і українців.

"Як довго це триватиме? Не знаю. Це залежить від людей, які там [в Україні] живуть, як вони довго будуть це терпіти", - зазначив він, реагуючи на відповідне запитання про ситуацію в Україні.

"Дуже розраховую, що це колись закінчиться, причому закінчиться на цей раз, дай Бог, безкровно, у рамках демократичних процесів", - додав Путін.

Теми: Путін Росія
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