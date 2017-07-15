Адвокат: Кольченко домагається зустрічі з консулом

Політв'язень в Росії кримчанин Олександр Кольченко домагається зустрічі з українським консулом, незважаючи на відмови російської сторони.

Про це заявила його адвокат Світлана Сидоркина "Крим.Реаліі".

"Він неодноразово подавав заяви, йому відмовляли на підставі того, що він є громадянином Російської Федерації. Він хоче з’ясувати питання щодо можливості його обміну, чи обговорюється це питанняі що робить консул в цьому контексті", - зазначила вона.

Адвокат повідомила, що нарікань на умови утримання у Кольченка немає. Він також не скаржиться на ставлення адміністрації колонії та інших ув'язнених.

"Саша нудьгує і дуже хотів би побачити когось зі своїх знайомих. Мама до нього на побачення приїжджає, може бачитися з адвокатами. Він уже закінчив навчання за фахом і з вересня там починають нові курси, хоче піти ще спеціальність отримати. Читає книги, по можливості повідомлення ЗМІ, але в основному інформація йде від телебачення", - розповіла Сидоркина.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.