На Донбасі в подвір'я кинули гранату, загинула жінка

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Субота, 15 липня 2017, 11:38

У селі Покровьке Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного подвір’я, загинула жінка.

Про це повідомляє обласне управління поліції.

У результаті вибуху поранення отримала 53-річна жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні.

 

Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.

Факт внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку.

Теми: Донбас
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