На Донбасі в подвір'я кинули гранату, загинула жінка
У селі Покровьке Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного подвір’я, загинула жінка.
Про це повідомляє обласне управління поліції.
У результаті вибуху поранення отримала 53-річна жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.
Факт внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.