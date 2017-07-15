У Білорусь з України не пустили делегата з'їзду білорусів світу

На в'їзді в Білорусь в прикордонному пункті пропуску "Нова Гута" (Гомельська область) був затриманий громадянин України, член Ради Об'єднання білорусів світу "Батьківщина" архієпископ Святослав Логін (БАПЦ).

Як повідомляє білоруське видання Новы час, інцидент стався 14 липня, коли архієпископ їхав на VII З'їзд білорусів світу.

Архієпископа Святослава (Логіна) не пустили в Білорусь

При спробі перетнути кордон близько 18:00 йому було оголошено про заборону в'їзду в Республіку Білорусь і поставлено відповідний штамп в паспорт. Святослав Логін був змушений повернутися в Україну в прикордонний пункт "Нові Яриловичі".

За словами Логіна, білоруські митники вели себе коректно, але причини заборони в'їзду в Білорусь священикові, як і терміну заборони, назвати не змогли.

Подібний випадок стався з архієпископ Святославом і в 2015 році, але у відповідь на відповідне звернення МВС РБ відмовилася назвати причину та строк заборони йому в'їзду в Білорусь. Архієпископ вважає, що заборона на в'їзд може бути пов'язано з рішеннями російської сторони, зокрема ФСБ РФ.