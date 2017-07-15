У неділю переважно без опадів, дощі на Закарпатті та Луганщині

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Субота, 15 липня 2017, 17:56

У неділю, 16 липня, в Україні без опадів, на Прикарпатті, Закарпатті та Луганській області очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний, 3-10 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, у південній частині та східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

У Києві 16 липня без опадів; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

 

17 липня в Україні без опадів. Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, на півдні та сході до +19°; вдень 22-27°, в східних областях і в Приазов'ї до +30.

У Києві 17 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 23-25​°.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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