У Харкові нападник на кредитну установу загинув, тікаючи від поліції

У Харкові невідомий скоїв розбійний напад на кредитну установу, після чого, намагаючись сховатися від приватної охорони і поліції, зістрибнув з балкона четвертого поверху і загинув.

Про це 15 липня повідомили в облуправлінні поліції Харківської області.

За даними поліції, чоловік намагався заволодіти грошима, погрожуючи пістолетом.

"Касир закладу встигла натиснути тривожну кнопку. Працівники приватної охорони, що були неподалік, приїхали на виклик і почали переслідувати нападника. Злочинцеві вдалося сховатися у під'їзді житлового будинку. На місце події були додаткові сили поліції. Працівники поліції оточили будинок до приїзду спецпідрозділу КОРД", - зазначили у поліції.

Бійці почали затримання злочинця, у цей час чоловік вистрибнув з балкона четвертого поверху.

"До приїзду "швидкої" спецназівці надавали йому першу медичну допомогу. Лікарям не вдалося врятувати чоловіка, він помер у машині "швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Подію попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ст.115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство" КК.