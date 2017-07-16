Бойовики обстріляли околиці Широкиного зі 122-мм "Гвоздики"
16 липня бойовики обстріляли позиції сил АТО на Маріупольському напрямку біля Широкиного та Лебединського зі 122-мм артилерії 2С1 "Гвоздика".
Про це повідомили у прес-групі ОТУ "Маріуполь".
Як зазначив командир батальйону окремої мотопіхотної бригади "Каскад", бойовики провокують сили АТО до порушення домовленостей та відкриття вогню у відповідь.
"Коли є пряма загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, ми відповідаємо вогнем зі стрілецької зброї, вогнем з гранатометів", - зазначив комбат.
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