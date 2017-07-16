Бойовики обстріляли околиці Широкиного зі 122-мм "Гвоздики"

"Ранкові обстріли бойовики вели з району окупованої Саханки. Під час обстрілу близько 20 снарядів впали біля позицій сил АТО у с.Лебединське", - йдеться у повідомленні.

Вдень бойовики відкривали вогонь по силах АТО зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, вогонь вів снайпер.