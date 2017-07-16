Бойовики обстріляли околиці Широкиного зі 122-мм "Гвоздики"

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Неділя, 16 липня 2017, 19:14

16 липня бойовики обстріляли позиції сил АТО на Маріупольському напрямку біля Широкиного та Лебединського зі 122-мм артилерії 2С1 "Гвоздика". 

Про це повідомили у прес-групі ОТУ "Маріуполь". 

"Ранкові обстріли бойовики вели з району окупованої Саханки. Під час обстрілу близько 20 снарядів впали біля позицій сил АТО у с.Лебединське", - йдеться у повідомленні. 
Вдень бойовики відкривали вогонь по силах АТО зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, вогонь вів снайпер.

Як зазначив командир батальйону окремої мотопіхотної бригади "Каскад", бойовики провокують сили АТО до порушення домовленостей та відкриття вогню у відповідь. 

"Коли є пряма загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, ми відповідаємо вогнем зі стрілецької зброї, вогнем з гранатометів", - зазначив комбат. 

Теми: АТО Донбас
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