День в АТО: Бойовики зменшили кількість обстрілів

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Понеділок, 17 липня 2017, 18:42

Проросійські бойовики у понеділок зменшили кількість провокативних обстрілів українських позицій, однак продовжують застосовувати озброєння, яке має бути відведене від лінії розмежування. 

Про це повідомив прес-центр АТО.

"Так, близько опівночі, бойовики випустили по наших позиціях у Красногорівці, що на Маріупольському напрямку, 8 мін калібру 82 міліметри. О 14 та 16 годині злочинці знову били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри по цьому селищу. Крім того, вночі бандити двічі вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Павлополю", - сказано у повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку зі сторони Красного Лиману бойовики також застосовували міномет калібру 82 міліметри по українських позиціях у Трьохізбенці. 

Загалом з початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я.

Українська правда

Теми: АТО
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