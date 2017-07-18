Transparency International: Антикорупційні палати замість судів неприпустимі

Міжнародна організація Transparency Іntеrnаtіоnаl вважає, що антикорупційні палати при існуючих судах не зможуть замінити незалежного антикорупційного суду в Україні.

Про це йдеться в заяві ТІ Ukraine у Facebook.

За словами активістів, цю ідею також підтримує європейська спільнота.

"Transparency International EU звертає увагу на позицію Transparency International Ukraine про необхідність запровадження в Україні саме антикорупційних судів, а не палат", - заявляють в організації.

Там нагадали, що в Україні неприпустимими антикорупційні палати замість судів вважають громадська організація "Реанімаційний пакет реформ" та Національне антикорупційне бюро.

"Заява президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера про компромісний варіант антикорупційного судового органу викликала здивування у найбільших антикорупційних організацій в Україні. Вони не погоджуються на утворення менш незалежної антикорупційної палати при Вищому суді. Також слова Юнкера здивували деяких представників Європарламенту", - йдеться у повідомленні ТІ.

Transparency Іntеrnаtіоnаl закликала українську владу створити таку антикорупційну судову інституцію, яка б відповідала таким основним вимогам:

- справи, які подаються з боку НАБУ і САП, мають розглядатися лише в антикорупційному суді;

- у Вищому антикорупційному суді має бути створена незалежна апеляційна палата;

- кандидати на посади суддів повинні обиратися на відкритому конкурсі. Міжнародні партнери мають складати більшість у колегії з добору суддів;

- антикорупційні судді мають бути забезпечені винагородою високого розміру. Окрім того, суддям та членам їх родин слід забезпечити достатній рівень безпеки.

Як повідомлялося, за підсумками саміту Україна-ЄС президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

У ЄС після цього пояснили, що Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створення окремого Антикорупційного суду, підтримавши спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи.

Українська правда