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Transparency International: Антикоррупционные палаты вместо судов недопустимы

Вторник, 18 июля 2017, 13:44

Международная организация Transparency Иntеrnаtиоnаl считает, что антикоррупционные палаты при существующих судах не смогут заменить независимый антикоррупционный суд в Украине.

Об этом говорится в заявлении TI Ukraine в Facebook.

По словам активистов, эту идею также поддерживает европейское сообщество.

"Transparency International EU обращает внимание на позицию Transparency International Ukraine о необходимости введения в Украине именно антикоррупционных судов, а не палат", - заявляют в организации.

Там напомнили, что в Украине недопустимыми антикоррупционные палаты вместо судов считают общественная организация "Реанимационный пакет реформ" и Национальное антикоррупционное бюро.

"Заявление президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о компромиссном варианте антикоррупционного судебного органа вызвала удивление у крупнейших антикоррупционных организаций в Украине. Они не соглашаются на создание менее независимой антикоррупционной палаты при Высшем суде. Также слова Юнкера удивили некоторых представителей Европарламента", - говорится в сообщении TI.

Transparency International призвала украинскую власть создать такую антикоррупционную судебную организацию, которая бы отвечала следующим требованиям:

- дела, которые подаются со стороны НАБУ и САП, должны рассматриваться только в антикоррупционном суде;

- в Высшем антикоррупционном суде должна быть создана независимая апелляционная палата;

- кандидаты на должности судей должны избираться на открытом конкурсе. Международные партнеры должны составлять большинство в коллегии по отбору судей;

- антикоррупционные судьи должны быть обеспечены вознаграждением большого размера. Кроме того, судьям и членам их семей следует обеспечить достаточный уровень безопасности.

Как сообщалось, по итогам саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

В ЕС после этого объяснили, что Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине и не отрицал создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав специальную антикоррупционную палату в рамках имеющейся судебной системы.

Украинская правда

Темы: коррупциясуд
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