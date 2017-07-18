Порошенко не планує обговорювати екстрадицію Саакашвілі у Грузії

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Вівторок, 18 липня 2017, 13:50

Україна не розглядає питання екстрадиції Михайла Саакашвілі до Грузію.

Про це президент Петро Порошенко заявив у Тбілісі у вівторок на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є ефективна комунікація з грузинським урядом, але ми не отримували вимоги про екстрадицію Михайла Саакашвілі, тому це питання ми не розглядаємо", – сказав він.

На запитання, чи можливо обговорення цього питання на зустрічах у Тбілісі, Порошенко відповів, що без вимоги грузинської сторони йому немає чого сказати з цього приводу.

У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням у розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.

Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його мають арештувати.

Теми: Саакашвілі Грузія Порошенко
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