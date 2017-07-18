У Польщі затримали двох українців за підпільну тютюнову фабрику

Поблизу Варшави польська поліція затримала двох українців та польку, яких підозрюють у влаштуванні незаконного цеху з виробництва сигарет.

Про це передає "Польське радіо", посилаючись на Варшавську комендатуру поліції.

"Під час проведення дій у місцевості Ядвісін Леґіоновського повіту поліція у підвалі орендованого будинку виявила виробничу лінію для виготовлення цигарок, зокрема змішувач бетону для змішування тютюну, пакувальні машини, наклейки для блоків цигарок, а також картонні коробки для упаковки", – зазначають польські правоохоронці.

На три місяці арештували 21-і 38-річних чоловіків, які є громадянами України, а також 34-річну громадянку Польщі.

"Правоохоронці знайшли та вилучили також приблизно 145 тисяч штук цигарок різних марок та понад 340 кг різаного тютюну без польських акцизних знаків", -–повідомили в поліції.

У Польщі оцінюють втрати через ненадходження до бюджету країни акцизних зборів у понад 500 тис. злотих (119 тис. євро).