Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів про критику РФ за участь в конфлікті на Донбасі і в Сирії.
Про це він заявив на другому Міжнародному науково-експертному форумі "примаковські читання" в Москві, 30 червня, стенограма якого опулікована на сайті МЗС РФ.
Під час заходу Лаврову було поставлено питання про здатність Росії йти на компроміси в міжнародній політиці.
"У Г.Кіссінджера є фраза, що Росія в історичній перспективі часто не йшла на компроміс і отримувала поразку з тих чи інших питань. Чи не здається Вам, що з цілої низки міжнародного порядку денного ми "граємо не в своїй лізі"? ", - пролунало запитання.
У відповідь глава російського МЗС вжив щодо Росії словосполучення "вплуталися в конфлікт на Донбасі".
"Все залежить від того, хто дивиться на ту чи іншу ситуацію. Не знаю, чи сприймається в політологічному співтоваристві, що ми "граємо не в своїй лізі". Я читав і досі чую критику про те, що ми даремно вплуталися в конфлікт на Донбасі, в сирійський конфлікт", - цитуються слова Лаврова в стенограмі.
Примітно, що в англомовній версії стенограми ці ж слова звучать "decision to join the fight in Donbass and in Syria" (рішення приєднатися до боїв на Донбасі і в Сирії).
Далі Лавров продовжив виправдовувати військову інтервенцію в Україну загрозою російськомовному населенню в Україні, яка нібито виникла після подій 2013-2014 рр.
На цю "обмовку" звернули увагу журналісти у соцмережах.
"Так. Лавров дійсно сказав це", - написав журналіст німецького видання Bild Джуліан Рьопке в twitter.
Yep.#Lavrov really said that.https://t.co/oTvn3WcWxi#PutinAtWar pic.twitter.com/fH3HJYhaMG— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 1, 2017
Official Russian translation. Russia's invaded Ukraine. Nice to have it finally admitted. #Donbass pic.twitter.com/taf3NVUHn0— Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 1, 2017
"Тектонічний зсув: Російський Лавров визнає, що Росія воює з Україною на Донбасі", - зазначила американська журналістка Джулія Девіс.
Tectonic shift: #Russia's Lavrov admits that Russia is at war with #Ukraine in the #Donbas region. https://t.co/j2eJ1YWafJ pic.twitter.com/LXvGYsGudt— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 1, 2017
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