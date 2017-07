Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів про критику РФ за участь в конфлікті на Донбасі і в Сирії.

Про це він заявив на другому Міжнародному науково-експертному форумі "примаковські читання" в Москві, 30 червня, стенограма якого опулікована на сайті МЗС РФ.

Під час заходу Лаврову було поставлено питання про здатність Росії йти на компроміси в міжнародній політиці.

"У Г.Кіссінджера є фраза, що Росія в історичній перспективі часто не йшла на компроміс і отримувала поразку з тих чи інших питань. Чи не здається Вам, що з цілої низки міжнародного порядку денного ми "граємо не в своїй лізі"? ", - пролунало запитання.

У відповідь глава російського МЗС вжив щодо Росії словосполучення "вплуталися в конфлікт на Донбасі".

"Все залежить від того, хто дивиться на ту чи іншу ситуацію. Не знаю, чи сприймається в політологічному співтоваристві, що ми "граємо не в своїй лізі". Я читав і досі чую критику про те, що ми даремно вплуталися в конфлікт на Донбасі, в сирійський конфлікт", - цитуються слова Лаврова в стенограмі.

Примітно, що в англомовній версії стенограми ці ж слова звучать "decision to join the fight in Donbass and in Syria" (рішення приєднатися до боїв на Донбасі і в Сирії).

Далі Лавров продовжив виправдовувати військову інтервенцію в Україну загрозою російськомовному населенню в Україні, яка нібито виникла після подій 2013-2014 рр.

На цю "обмовку" звернули увагу журналісти у соцмережах.

"Так. Лавров дійсно сказав це", - написав журналіст німецького видання Bild Джуліан Рьопке в twitter.

Official Russian translation. Russia's invaded Ukraine. Nice to have it finally admitted. #Donbass pic.twitter.com/taf3NVUHn0 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 1, 2017

"Тектонічний зсув: Російський Лавров визнає, що Росія воює з Україною на Донбасі", - зазначила американська журналістка Джулія Девіс.