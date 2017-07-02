Через негоду знеструмлено 745 н.п., постраждало 17 людей

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Неділя, 2 липня 2017, 11:17

1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у 6 областях.

Про це повідомляє в неділю Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Київській області знеструмлено 49 н.п., Сумській – 341 н.п., Черкаській – 181 н.п., Полтавській – 69 н.п., Кіровоградській – 76 н.п., Чернігівській – 29 н.п.

На території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей внаслідок ускладнення погодних умов постраждало 17 осіб, з них 1 дитина.

За попередніми даними, сталося повалення 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.

Українська правда

Теми: погода
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