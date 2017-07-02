У Києві через "мінування" закривали станцію метро

У Києві станція метро "Театральна" в неділю тимчасово не працювала через неправдиве повідомлення про замінування.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Близько 11:15 з'явилося повідомлення про те, що станція "Театральна", а також пересадочний вузол не працюють через анонімний дзвінок про мінування.

О 12:10 у метрополітені повідомили, що станція працює в звичайному режимі, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Українська правда