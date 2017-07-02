Крим: Окупанти двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні

Російські служби двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Про це 2 липня повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов, пише "Крим.Реалії".

"Окупанти припиняли сполучення через так званий пропускний пункт навпроти КПВВ "Каланчак" з 11:30 до 15:00, і навпроти КПВВ "Чаплинка" з 15:00 до 16:00", - повідомив Шевцов.

Біля пункту "Каланчак" під вечір 2 липня очікувало у черзі близько 30 машин, в районі "Чаплинки" - 18.

Черги на адмінкордоні з Кримом почали утворюватися з ранку 2 липня. У Держприкордонслужбі стверджували, що виникнення черг було пов'язано з уповільненням пропускних операцій російськими службами на підконтрольних їм так званих пунктах пропуску.

У свою чергу російські прикордонники у виникненні черг звинувачували українську сторону.