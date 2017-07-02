Крим: Окупанти двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні

335 переглядів
Неділя, 2 липня 2017, 19:48

Російські служби двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Про це 2 липня повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов, пише "Крим.Реалії".

"Окупанти припиняли сполучення через так званий пропускний пункт навпроти КПВВ "Каланчак" з 11:30 до 15:00, і навпроти КПВВ "Чаплинка" з 15:00 до 16:00", - повідомив Шевцов.

Біля пункту "Каланчак" під вечір 2 липня очікувало у черзі близько 30 машин, в районі "Чаплинки" - 18.

Черги на адмінкордоні з Кримом почали утворюватися з ранку 2 липня. У Держприкордонслужбі стверджували, що виникнення черг було пов'язано з уповільненням пропускних операцій російськими службами на підконтрольних їм так званих пунктах пропуску.

У свою чергу російські прикордонники у виникненні черг звинувачували українську сторону. 

Теми: Крим кордон Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розвідка: окупанти в Криму не визнають права власності на землю 2 липня 2017, 13:28
Адвокат просить російську владу відпустити Чийгоза на похорон матері 2 липня 2017, 10:54
Путін підписав закон про включення прибережних вод Криму до ВЕЗ 2 липня 2017, 09:52
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві "замінували" ще 4 станції метро
2 військових загинули, підірвавшись на міні біля Пісків
Моніторинг закладів харчування в Києві: 30% призупинили діяльність
Доба в АТО: терористи б’ють з артилерії, загинули двоє бійців ЗСУ
Усі новини
Культовий серіал

Дослідник підрахував, хто з "Друзів" більший кавоман

Зірка

Зірка "Теорії великого вибуху": Дякую, Києве, що повернув мене