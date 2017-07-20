У сенатора США Маккейна виявлено ​​ракову пухлину

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Четвер, 20 липня 2017, 05:52

У впливового американського сенатора Джона Маккейна діагностований рак головного мозку.

Про це в ніч на четвер, 20 липня, повідомили в лікарні Фінікса, штат Арізона, де Маккейн перебуває на лікуванні, пише DW.com.

Ракова пухлина була виявлена ​​після видалення тромбу над лівим оком пацієнта. Проби видаленої тканини показали, що первинна пухлина головного мозку, відома як гліобластома має відношення до сгустка крові, йдеться в заяві клініки Мейо.

80-річний Джон Маккейн, сенатор-республіканець з Арізони і колишній кандидат в президенти США, за словами медиків, оговтується від цієї операції "на подив добре".

"Сенатор і його сім'я розглядають всі можливі варіанти подальшого лікування", - вказали лікарі, зазначивши, що можлива комбінація радіаційного випромінювання і хіміотерапії.

Напередодні через стан здоров'я Маккейна були перенесені слухання в Конгресі США з питання про реформу охорони здоров'я, відомої як Obamacare.

Теми: США
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