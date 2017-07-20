Лукаш прийшла на допит в ГПУ

Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш в четвер прибула на допит в Генеральну прокуратуру України.

Про це вона сама написала на своїй сторінці Facebook.

"На цей раз тема мене спантеличила: державні реєстри. Ті самі, контроль держави над якими, я і мої колеги відновили під час перебування роботи в Мін'юсті", - написала вона, говорячи про тему допиту.

Вона також заявила, що саме вона привернула увагу ГПУ і СБУ до схем в держреєстрах.

"Одна з найбільш нахабних схем у сфері розкрадання держкоштів була така: державні реєстри належали не державі, а якимсь юрособам. Мін'юст роками щомісяця оплачував їм авторську винагороду та інші платежі. Тільки з 2010 по 2013 бюджет схуд на понад мільярд гривень. Саме я привернула увагу СБУ та ГПУ до цієї афери і припинила всі платежі", - написала вона.

"Був скандал, погрози, багато бруду в ЗМІ і зупинка баригами роботи реєстрів на тиждень. Роботу реєстрів фахівці поновили і злодюг вигнали. Вірніше, частина з них самі покинули територію України, побоюючись кримінального переслідування в дикому і недемократичному 2013 році", - написала вона .

"Четвертий рік прокуратура все шукає хто ж наживався на державних грошах ... Хоча ЗМІ прямо і правильно називали їх імена і прізвища. І ось знайшли ... мене", - дописала вона.