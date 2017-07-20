НАЗК не знайшла криміналу в деклараціях 9 міністрів

Національна агенція із запобігання корупції не знайшла підстав для притягнення 9 членів уряду до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Про це у четвер повідомляє прес-служба відомства.

Відповідні рішення прийняли сьогодні члени НАЗК щодо віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, міністра оборони Степана Полторака, міністра соціальної політики Андрія Реви, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, міністра культури Євгена Нищука, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

За інформацією НАЗК "задекларовані активи чиновників відповідають даним, отриманим з наявних джерел, точність оцінки задекларованих активів відображена суб'єктами декларування вірно, під час перевірки на наявність конфлікту інтересів та на наявність ознак незаконного збагачення не виявлено порушень".

Як відомо, НАЗК у травня заявило, що проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік 96 осіб.

Українська правда