САП: На Розенблата вдягнули браслет

Правоохоронці одягли електронний браслет стеження на депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Про це Українським Новинам повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

"Браслет на нього вже одягнули", - сказав він.

При цьому прокурор зазначив, що не володіє інформацією, чи вніс Розенблат заставу в розмірі 7 млн ​​гривень.

Як повідомлялося раніше, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн ​​гривень