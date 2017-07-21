САП: На Розенблата вдягнули браслет

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П'ятниця, 21 липня 2017, 12:52

Правоохоронці одягли електронний браслет стеження на депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Про це Українським Новинам повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

"Браслет на нього вже одягнули", - сказав він.

При цьому прокурор зазначив, що не володіє інформацією, чи вніс Розенблат заставу в розмірі 7 млн ​​гривень.

Як повідомлялося раніше, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн ​​гривень

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