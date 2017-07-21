Російська агресія вбила 11 тисяч українців – Порошенко

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П'ятниця, 21 липня 2017, 15:25

За весь час російської агресії на Донбасі загинули 11 тисяч українських громадян.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенком.

"За всі дні агресії 11 тисяч українців віддали своє життя, не розрізняючи військових, цивільних чи братів", - заявив він.

Порошенко зазначив, що лише за останні два дні агресор вбив 8 українських захисників.

"Провал наполегливих спроб розколоти євроатлантичну солідарність щодо України та показові успіхи української влади на шляху реформ, на жаль, агресор намагається знівелювати кривавою агонією на Донбасі", - підкреслив президент.

Євген Кізілов, УП

Теми: Донбас АТО Росія
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