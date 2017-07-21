Лукашенко домовився з Порошенком про прикордонну співпрацю й форум

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сподівається на покращення співпраці його країни з Україною.



Про це він сказав у виступі перед журналістами після переговорів із президентом Петром Порошенко і підписання низки документів.



"Ми далекі від колишніх досягнень українсько-білоруської співпраці, коли річний товарообіг був майже 8 мільярдів доларів ... Співголови спільної міжурядової комісії запевнили нас, що впродовж двох років ми досягнемо цього рівня, а може і перевершимо", – сказав білоруський лідер.



"Ми сьогодні домовилися про створення нових коопераційних виробництв в найрізноманітніших галузях ... Думаю, сьогоднішня зустріч дасть новий імпульс нашій економічній співпраці", – заявив він.



Лукашенко сказав, що є тисячі позицій товарів, які Україна і Білорусь можуть спільно виробляти й продавати – трактори, комбайни, ліфти тощо.



Він також висловився за співпрацю регіонів Білорусі та України в умовах децентралізації.



"Ми домовилися, що організуємо цю співпрацю. Перший міжрегіональний форум пройде в Гомелі, другий буде в Україні на батьківщині пана Зубка, оскільки він безпосередньо відповідає за співпрацю з Білоруссю з українського боку", – заявив Лукашенко.



За його словами, лідери двох країн узгодили підходи до подальшого розвитку прикордонної співпраці.



"Підписано низку документів, що стосуються взаємодії в сферах культури", – нагадав Лукашенко.



"Переконаний, що сьогоднішня угода послужить динамічному розвитку двох країн, зміцненню дружби між нашими народами", – додав він.

Олена Рощенко, УП