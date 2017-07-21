Лукашенко домовився з Порошенком про прикордонну співпрацю й форум
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сподівається на покращення співпраці його країни з Україною.
Про це він сказав у виступі перед журналістами після переговорів із президентом Петром Порошенко і підписання низки документів.
"Ми далекі від колишніх досягнень українсько-білоруської співпраці, коли річний товарообіг був майже 8 мільярдів доларів ... Співголови спільної міжурядової комісії запевнили нас, що впродовж двох років ми досягнемо цього рівня, а може і перевершимо", – сказав білоруський лідер.
"Ми сьогодні домовилися про створення нових коопераційних виробництв в найрізноманітніших галузях ... Думаю, сьогоднішня зустріч дасть новий імпульс нашій економічній співпраці", – заявив він.
Лукашенко сказав, що є тисячі позицій товарів, які Україна і Білорусь можуть спільно виробляти й продавати – трактори, комбайни, ліфти тощо.
Він також висловився за співпрацю регіонів Білорусі та України в умовах децентралізації.
"Ми домовилися, що організуємо цю співпрацю. Перший міжрегіональний форум пройде в Гомелі, другий буде в Україні на батьківщині пана Зубка, оскільки він безпосередньо відповідає за співпрацю з Білоруссю з українського боку", – заявив Лукашенко.
За його словами, лідери двох країн узгодили підходи до подальшого розвитку прикордонної співпраці.
"Підписано низку документів, що стосуються взаємодії в сферах культури", – нагадав Лукашенко.
"Переконаний, що сьогоднішня угода послужить динамічному розвитку двох країн, зміцненню дружби між нашими народами", – додав він.
Олена Рощенко, УП
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