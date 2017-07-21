Путін особисто обіцяв, що турбіни Siemens не поїдуть у Крим - ЗМІ

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П'ятниця, 21 липня 2017, 16:04

Президент Росії Володимир Путін особисто обіцяв владі Німеччини, що газові турбіни Siemens не потраплять до Криму.

Про це з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомляє німецьке видання WirtschaftsWoche.

Зазначається, що Путін дав таку обіцянку на зустрічі з міністром економіки і енергетики Німеччини Зігмаром Габріелем в вересні 2016 року. Потім уряд Німеччини передав ці гарантії Siemens, яка довірилася Путіну.

У виданні вказуються, що представник німецького міністерства економіки і енергетики не підтвердив, але і не спростував інформацію про отримані гарантії.

Siemens також відмовилася від коментарів.

РБК писало, що Siemens в ситуації з турбінами покладалася на російські гарантії "на високому урядовому рівні".

Як відомо, Siemens оголосив, що у зв'язку з незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву німецького концерну Siemens про припинення поставок російським компаніям.

Теми: Путін санкції Крим
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