Луценко дав прочухана місцевим прокурорам, одного вигнав

Генеральний прокурор Юрій Луценко відчитав керівників місцевих прокуратур за неякісну роботу і погане процесуальне керівництво у справах, які розслідує поліція.

На нараді щодо роботи семи обласних прокуратур у Дніпрі він звернувся до певних підлеглих персонально.

Найбільш характерні порушення, за словами генпрокурора: укриття від обліку і нереєстрація злочинів, "окозамилювання" заради статистичних показників.

"Бердянська місцева прокуратура взагалі згорнула роботу з перевірки відділків поліції на предмет укриття злочинів. Лише під час вибіркової перевірки Генпрокуратури до реєстру внесено 9 укритих поліцією злочинів, із них 6 – за фактом шахрайського заволодіння коштами", – сказав, зокрема, Луценко.

Він зазначив, що селяни пожалілися на те, що один із підприємців прикривається своїм сином Русланом – прокурором місцевої прокуратури – і погрожує їм розправою за конфлікт довкола пасовищ.

Генпрокурор звернувся до керівника бердянської прокуратури Андрія Бутенка і з іншого приводу: "Як так вийшло, що Ви не бачите в своєму районі 1,5 тисячі (га) незаконно засіяних земель – потім зерно зібрали, а ДФС не передали на арешт? Зерно куди ділося?".

"Андрій Геннадійович, Україну губить встановлена корупція без судових вироків, випивка без закуски і прокурори без совісті! Прошу вас покинути приміщення. Ідіть займіться пасовиськом, зерном – і готуйтеся до відповідальності перед КДКП (кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – ред.). Я не бачу Вас як прокурора місцевої прокуратури", – заявив Луценко.

"У вас півтори тисячі гектарів засіяно – Ви цього не бачите без Києва. Ваші працівники лякають селян. Мене не влаштовує така робота. Будь ласка, покиньте приміщення", – додав він.

Луценко доручив прокурору Запорізької області Валерію Романову взяти це питання на контроль: "Протягом розумного терміну хочу бачити Ваші висновки"

"Такі місцеві прокурори, які виграли конкурс і думають, що вони царі назавжди, – такого не буде, ми так не домовлялися… Генінспекція також займеться цим випадком", – заявив він

Генпрокурор дорікнув за погану роботу з викриття злочинних угруповань у різних галузях. У процесуальному керівництві, за його словами, ключова проблема – безвідповідальність.

Луценко зазначив, що у Дніпропетровській області втратили матеріали двох кримінальних проваджень – зокрема, справа про розтрату 35 мільйонів гривень Фонду загальнообов'язкового державного страхування зникла в дорозі між поліцією й прокуратурою, також поліція "нібито загубила" справу про привласнення коштів, виділених дніпропетровському "Укравтодору".

На Сумщині у земельній справі людина уникла відповідальності через те, що прокуратура не продовжила строки розслідування, додав він.

Луценко вимагає низку перевірок і дисциплінарних стягнень – аж до звільнень.

"Прокурор без совісті – бракований прокурор", – заявив генпрокурор, і сказав, що коли він робить зауваження – це має вести до дисциплінарної відповідальності

"По всіх прикладах, які я озвучив, – розбирайтеся з причетними обласні прокурори: або позбавлення премій, якщо це одноразовий випадок, або аж до звільнення з посад. Це не робота, це імітація. Суспільство заплатило нам більшу зарплату за те, щоб ми працювали, а не займалися подібною практикою покривання злочинців", – заявив генпрокурор.

Луценко уточнив, що премія – це дві третини окладу.

Генпрокурор обурився, що на Харківщині укривають злочини щодо замаху на життя, на Сумщині – очевидна співпраця зі злочинцями, робота на зниження статистики, на Дніпропетровщині – також не завжди належне реагування і махінації з кваліфікацією, у Запорізькій області "не помічають вирубки" лісу тощо.

У Кривому Розі 3-мільйонне розкрадання коштів розслідують надто мляво вже 3 роки. Луценкор заявив в.о. керівника місцевої прокуратури №1 Віктора Павлюченка, що догани слідчому мало: "Або ви, або він".

Жовтоводська місцева прокуратура мляво веде справу про майже 2,7 мільйона збитків при закупівлях "Східним гірничозбагачувальним комбінатом" матеріалів до бурової установки: за 4 роки допитано одного свідка, хоча на цій території лише 5 справ-"мільйонників".

Аналогічна ситуація в Енергодарському районі Запорізької області, де багатомільйонні розкрадання залишаються без належної уваги. Луценко дав прокурору Енергодарської місцевої прокуратури Дмитру Троцику час до жовтня, аби виголосити підозру у цих справах

"Якщо до 1 жовтня ви не оголошуєте підозри, будете працювати на голій ставці. Ініціюйте ту саму роботу для слідчого поліції.. Ваш процкер і слідчий поліції, – якщо не виходять на підозру до жовтня, – будуть жити на голу ставку. У мене немає інших відповідей для бюджетних розкрадань.

"Неможна отримувати зарплату у десятки тисяч гривень, не розслідуючи мільйонні несплати до бюджету. Хочете велику зарплату – наповнюйте бюджет. Не вмієте наповнювати – живіть на малу зарплату", – обурився генпрокурор.

Він зазначив, що відповідальність має понести і заступник прокурора Запорізької області зі слідства Василя Кармана: "Покажіть в Енергодарі свою кваліфікацію".

Генпрокурор пройшовся і по інших недоліках та справах.

Олена Рощенко, УП