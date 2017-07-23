Радбез ООН проведе кризове засідання по Єрусалиму

У понеділок, 24 липня, відбудеться кризове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації навколо Храмової гори в Єрусалимі.

Про це повідомляє DW.

Пропозицію по його скликанню внесли в суботу, 22 липня, Швеція, Франція і Єгипет.

Як заявив представник Швеції в ООН Карл Скау, члени Радбезу ООН повинні в найближчий час провести нараду про те, "як і чим можна підтримати заклик до деескалації".

Конфлікт між палестинцями та ізраїльтянами навколо Храмової гори різко загострився 21 липня і призвів до численних жертв - протягом 24 годин загинули щонайменше шестеро людей, сотні людей були поранені. Протести спалахнули у відповідь на відмову Ізраїлю прибрати металодетектори при вході на Храмову гору.

Ізраїльська влада 16 липня встановили рамки металодетекторів після збройного нападу трьох арабів на поліцейських в Старому місті Єрусалиму.

У п'ятницю, 21 липня, глава Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив, що палестинці заморожують всі контакти з Ізраїлем. За його словами, рішення залишиться в силі до тих пір, поки Ізраїль не скасує заходи безпеки, прийняті на Храмовій горі в Єрусалимі.