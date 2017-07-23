На посольство Ізраїля в Йорданії здійснили напад: є жертви

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Неділя, 23 липня 2017, 22:11

У столиці Йорданії Аммані на посольство Ізраїля здійснено напад.

Як повідомляє Al Jazeera, внаслідок нападу двоє осіб зазнали травм. Інших подробиць інциденту не повідомляється. 

Як пише ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ, йдеться про одного загиблого та одного пораненого: вбитий - громадянин Йорданії, поранено ізраїльтянина. 

 

Посольство оточене силами безпеки, також оточено усі прилеглі до посольства вулиці. Повідомляється, що проходить евакуація співробітників посольства.

Офіційних повідомлень від влади наразі не надходило.  

Як відомо, Йорданія офіційно зберігає святі для ісламу місця в Єрусалимі, на Храмовій горі розташовано мечеть Аль-Акса і мечеть Омара. 

Ізраїльська влада 16 липня встановили рамки металодетекторів після збройного нападу трьох арабів на поліцейських в Старому місті Єрусалиму.

21 липня тисячі йорданців взяли участь у демонстрації протесту в Аммані проти рішення ізраїльської влади встановити металошукачі. 

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив, що палестинці заморожують всі контакти з Ізраїлем. За його словами, рішення залишиться в силі до тих пір, поки Ізраїль не скасує заходи безпеки, прийняті на Храмовій горі. 

Теми: Ізраїль
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