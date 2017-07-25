На Київщині ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 72 млн грн

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Вівторок, 25 липня 2017, 02:34

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 72 млн.гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Відзначається, що група осіб надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. З метою прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитно - конвертаційних СГД.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектора економіки надходили на рахунки транзитно - конвертаційних підприємств у вигляді оплати за придбані товари, роботи, послуги і надалі знімалися в банкоматах і поверталися замовникам за винятком 10-12% в якості винагороди за конвертацію.

Для незаконного переведення в готівку коштів використовувалися рахунки, відкриті в 4 комерційних банках.

За результатами обшуків, проведених в офісах і за місцем проживання організаторів "конверта", були вилучено 52 тис. євро, 33 тис. доларів США, 150 тис. гривень, печатку підприємства, фінансову-господарську документацію і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Крім того, накладено арешт на заставне майно вартістю понад 42, 4 млн. грн., Яке було виведено з іпотеки злочинним шляхом.

Теми: Фіскальна служба
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