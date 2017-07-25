Біля військчастини затримали телевізійників, які намагались запустити БПЛА

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Вівторок, 25 липня 2017, 15:21

25 липня поблизу одного із військових об’єктів Повітряних Сил Збройних Сил  у Житомирській області затримали представників одного із вітчизняних телеканалів при спробі запуску дрона.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр командування ПС ЗСУ.

Зазначається, що журналісти намагалися запустити квадрокоптер у трьохкілометровій зоні прилеглої території військового об’єкта.

"Порушників передали Національній поліції України, обставини їхньої діяльності у зазначеній зоні з’ясовуються", – йдеться в повідомленні.

"Командування ПС ЗСУ в черговий раз застерігає від провокаційних дій поруч з військовими частинами. Адже військовослужбовці добових нарядів, відповідно до статутних обов’язків, мають право застосовувати зброю під час несення служби", – наголошують військовослужбовці.

У ПС ЗСУ також застерігають, що будь-які порушення пов’язані з проникненням на територію військового об’єкта, використанням безпілотних літальних апаратів над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень.

Причетні до таких інцидентів особи – будуть затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України.

Українська правда

Теми: армія ЗМІ
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