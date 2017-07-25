Адвокати Добкіна оскаржили рішення суду

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Вівторок, 25 липня 2017, 20:28

Адвокати нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна подали апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва про взяття його під варту з альтернативою застави.

Про це Добкін сказав в ефірі 112 телеканалу у вівторок увечері.

"Ми подали і зареєстрували в Апеляційному суді апеляційну скаргу. Ми будемо вимагати скасування претензій прокуратури щодо пред'явлення мені такого запобіжного заходу, як арешт або альтернатива (застава). Ми будемо вимагати скасування, тому що я нікуди не тікаю", - розповів політик.

Як відомо, Генеральна прокуратура України вручилаДобкіну підозру за статтею про шахрайство і перевищення службових повноважень.

13 липня Верховна Рада проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності, а також схвалила затримання й арешт Добкіна.

15 липня Печерський районний суд Києва ухвалив взяти під варту на 60 днів народного депутата Добкіна і встановив як альтернативу суму застави в 50 млн грн (було надано 5 днів на внесення застави).

19 липня стало відомо, що заставу за Добкіна внесено: 30 млн грн - від нардепа з "Опозиційного блоку" Вадима Новинського і 20 млн грн - від співголови цієї партії Бориса Колеснікова.

Інтерфакс-Україна

Теми: Добкін суд
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