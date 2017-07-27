В Італії за два роки затримали близько 40 українців за перевезення нелегалів

В Італії правоохоронці впродовж двох років затримали близько 40 громадян України за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів у Середземному морі.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

"За інформацією закордонних дипломатичних установ України в Італії, протягом 2014-2016 років на території Італії затримано та заарештовано близько 40 громадян України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів", - зазначив він.

"Усі заарештовані повідомляли про одну і ту ж схему найму на роботу. Отже, в окремих містах України невідомі особи в мережі Інтернет оголошували пропозиції щодо роботи в туристичній сфері, зокрема, перевезення туристів на яхті", - розповів дипломат.

"У місці прибуття їх зустрічали особи, які і пропонували роботу з перевезення туристів. Особи, що пропонували роботу, потім зобов'язували громадян України, які були членами екіпажів яхт, брати на борт осіб, які нібито були туристами і мали бути доставлені до певного призначеного пункту", - додав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС.

"З'ясувалося, що місію вони виконували іншу. Власне ту місію, яка потім була розцінена правоохоронними органами як дії з порушення законодавства країни", - сказав Кирилич.

Також, за його словами, консульскими посадовими особами було оперативно встановлено офіційні контакти з компетентними органами Італії, а також надсилалися запити до цих органів у зв'язку із затриманням зазначеної категорії громадян України.

Разом з тим було встановлено контакт з адвокатами, які забезпечували правовий захист у цій справі, і надавали поради родинам громадян Україні у ситуації, яка склалася.

Він додав, що у цій справі і надалі тривають слідчі дії.

Європейська правда