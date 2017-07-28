У РФ відреагували на заборону в'їзду в Молдову російським артистам

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П'ятниця, 28 липня 2017, 14:02

Посольство Росії в Молдові назвало "недружнім жестом" заборону на в'їзд в країну для групи російських артистів і депутата Держдуми Павла Шперова.

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на інформацію, отриману у прес-службі зовнішньополітичного відомства.

"Ці дії молдавської влади напередодні візиту віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна, який прибуває сьогодні до Молдавії на запрошення президента Ігоря Додона, сприймаємо як недружній, провокаційний жест, спрямований на підрив наших двосторонніх відносин", - повідомили в посольстві.

У диппредставництві сказали , що провели ретельну перевірку цього інциденту.

Як повідомлялося 27 липня, депутату Держдуми РФ від Ліберально-демократичної партії Павлу Шперову, а також групі російських артистів, які прямували до Придністров'я, заборонили в'їзд до Молдови.

Президент Молдови Ігор Додон назвав це провокацією.

Теми: Молдова Росія
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