ООН: Тисячі людей заблоковані в Мосулі через наступ іракських військових

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Понеділок, 3 липня 2017, 01:53

Десятки тисяч мирних жителів залишаються заблокованими в районі Старого міста в Мосулі, де урядові іракські війська продовжують наступ.

Про це йдеться в повідомленні ООН.

Сотні цивільних жителів рятуються від наступу, що почався 6 червня. Генерал Самі аль-Аріді заявив, що іракські війська знаходяться всього в декількох сотнях метрів від берегів річки Тигр, оскільки коаліційний літак під керівництвом США здійснив обстріли бійців угруповання "Ісламська держава" 2 липня.

Зростання напруги посилюють страждання цивільних, які стикаються з нестачею їжі та води.

Представник Іракського командування 1 липня заявив іракському державному телеканалу, що бойовики "Ісламської держави" контролюють лише "кілька житлових кварталів".

Ісламістські екстремісти взяли під свій контроль Мосул в червні 2014 року, коли вони захопили значні території в Іраку і сусідній Сирії, оголосивши ісламський "халіфат" над територіями, які вони контролювали.

Але в останні місяці сили, підтримувані США, досягли прогресу в боротьбі з ІДІЛ в обох країнах. Крім наступу на Мосул, коаліційні сили оточили бійців "Ісламської держави" в сирійському місті Ракка, яке бойовики оголосили своєю столицею.

29 червня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про завершення "самопроголошеного халіфату".

Радіо Свобода

Теми: Ірак
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